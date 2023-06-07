وزير النفط يعلن تخصيص 8 آلاف دونم لتوزيعها على موظفي الوزارة في البصرة

2023/06/07 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاربعاء، تخصيص 8 آلاف دونم في قضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة لتوزيعها على موظفي الوزارة.

وقال عبد الغني لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم استحصال موافقة محافظ البصرة اسعد العيداني على تخصيص 8 آلاف دونم في قضاء ابي الخصيب بمحافظة لتوزيعها على موظفي الوزارة".

واضاف أن "هذه الخطوة تأتي من أجل ان يتمكن كل موظف من بناء مسكن مناسب له".

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