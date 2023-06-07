2023/06/07 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الأربعاء، انتهاء اجتماع الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الكرد على تمرير الموازنة غداً.

وقال العتبي لـ(بغداد اليوم) إن "الاجتماع كان ايجابياً للغاية وخرج بتفاهمات مهمة للغاية أبرزها المضي بدعم جلسة الغد المخصصة لتمرير موازنة 2023".

وأوضح أن "اغلب النقاط الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تم حسمها"، متوقعاً "حضور نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسة الغد".

وأشار الى أن "التوافقات كانت مهمة في حسم الخلافات"، مشيرا الى ان "الموازنة لن تشهد اي معضلات في تمريرها".

واكد القيادي بالإطار التنسيقي "الاتفاق مع الكرد (الحزب الديمقراطي) حول ملف النفط واموال وسبل وضعها في حسابات بنكية تحت اشراف اتحادي"، مبينا أن "الاجواء ايجابية واتوقع ان يكون الحضور يوم غد كافي لعقد الجلسة".

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول، لـ(بغداد اليوم)، إن "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا هاماً بمشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وسط العاصمة بغداد، مبينا ان الاجتماع سيتم عقده من أجل وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة قبل التصويت عليه يوم غد الخميس، كما سيشارك في الاجتماع المرتقب أعضاء اللجنة المالية البرلمانية من كتل الاطار التنسيقي.

وأشار الى أن "الاجتماع يأتي بعد جولة حوارات ومفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتفاق على تعديل بعض الفقرات الخاصة بإقليم كردستان ضمن قانون الموازنة".

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