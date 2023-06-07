وزير الكهرباء يؤكد من السعودية المضي بمشروع الربط الكهربائي (العراقي _ الخليجي)

2023/06/07 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل من مقر هيئة الربط الخليجي بالمملكة العربية السعودية ، مضي مشروع الربط الكهربائي( العراقي _ الخليجي ) لتحقيق إستقرارية الشبكة فنياً وتبادل منفعة الطاقة “.

وذكرت الوزارة في بيان “بحث الوزير في السعودية المضي بمشروع الربط الكهربائي العراقي _ الخليجي والأطلاع على موقف توقيع العقود المتعلقة بهم ، ومراحل الأنجاز وخطة التنفيذ لمقاطع الخطوط الرابطة داخل دولة الكويت وعددا من المقترحات لتطوير الربط ، ومناقشة التهيئة للمرحلة الثانية من المشروع “.

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