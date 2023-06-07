2023/06/07 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من فجر سد نوفا كاخوفكا ..روسيا ام اوكرانيا ؟

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من فجر سد نوفا كاخوفكا ..



روسيا ام اوكرانيا ؟ قناة التغيير الفضائية.

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