النزاهة تضبط هدرا بقيمة 700 مليون دينار في ديالى عبر التعاقد مع شركة قبرصية

2023/06/07 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة النزاهة هدرا بقيمة 700 مليون دينار في محافظة ديالى عبر التعاقد مع شركة قبرصية.ورصدت دائرة التحقيقات في الهيئة مخالفاتٍ في عقودٍ أبرمتها شركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة مع شركة ميكاتول القبرصيَّة فضلاً عن عمليات اختلاسٍ ومنح قروضٍ بموجب مُعاملاتٍ ُمزوَّرةٍ .

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