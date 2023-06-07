تقرير يتحدث عن وجهة مفاجئة للتنافس بين ميسي ورونالدو

2023/06/07 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير جديدة أن لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بات هدفًا لناد واحد على الأقل في الدوري الأميركي لكرة القدم، حال انضمام النجم الآخر ليونيل ميسي إلى البطولة الأميركية.

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