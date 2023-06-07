2023/06/07 | 16:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تحبط محاولة لتهريب 1438 طناً من الحنطة الأسترالية في سايلو خان ضاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/07 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحبط محاولة لتهريب 1438 طناً من الحنطة الأسترالية في سايلو خان ضاري) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحبط محاولة لتهريب 1438 طناً من الحنطة الأسترالية في سايلو خان ضاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).