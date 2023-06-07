2023/06/07 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نشر عضو عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، اليوم الأربعاء، إعلاناً يخص اختطاف نسخة الموازنة المعدلة.وكتب مؤنس في تغريدة على تويتر اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/: ” إعلان على من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤنس : نسخة الموازنة المعدلة اُختطفت منذ أسبوعين المركز الخبري الوطني.

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