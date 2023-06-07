2023/06/07 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني نشر عضو عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، اليوم الأربعاء، إعلاناً يخص اختطاف نسخة الموازنة المعدلة.
وكتب مؤنس في تغريدة على تويتر اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/: ” إعلان على من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤنس : نسخة الموازنة المعدلة اُختطفت منذ أسبوعين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكتب مؤنس في تغريدة على تويتر اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/: ” إعلان على من […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤنس : نسخة الموازنة المعدلة اُختطفت منذ أسبوعين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤنس : نسخة الموازنة المعدلة اُختطفت منذ أسبوعين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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