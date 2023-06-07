2023/06/07 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اقترح الرئيس التركي رسميا على الرئيس الأوكراني تشكيل لجنة خبراء من الأطراف المتحاربة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك تركيا لإجراء “تحقيق مفصل” بتدمير محطة كاخوفسكايا.وجاء في بيان صادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يقدم مقترحاً لزيلينسكي بشأن تدمير محطة كاخوفسكايا المركز الخبري الوطني.

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