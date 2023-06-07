التجارة: السلة الغذائية أسهمت بتحقيق الأمن الغدائي وجاهزون لتوزيع وجبات جديدة

2023/06/07 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، الأربعاء، عن جاهزية الوزارة لتوزيع الوجبات المقبلة من السلّات الغذائية.

وقال الغريري في بيان، إن "الوزارة مستمرة في عمليات تجهيز المواطنين بجميع مفردات السلة الغذائية لكافة المحافظات".

وأضاف، أن "الوزارة جاهزة لتوزيع الوجبات المقبلة بعد وصول كميات كبيرة من المواد الغدائية الى مخازنها"، لافتا إلى أن "السلة الغذائية أسهمت في تحقيق الأمن الغدائي".

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