2023/06/07 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حذر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء، من التداول بعملتي "الروبل البيلاروسي" و "البوليفار الفنزويلي".

وذكر الخبير الإعلامي في المصرف عقيل الشويلي في بيان: "تجنباً لعمليات النصب والاحتيال يرجى منكم الحفاظ على سرية معلوماتكم المصرفية وكذلك معلومات بطاقاتكم الإلكترونية، وأيضاً نود أن ننوه إلى أن عملتي (الروبل البيلاروسي) و (البوليفار الفنزولي) لا يتم التداول بها، لذا الحذر الشديد من الجهات أو المواقع الإلكترونية أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ممن تدعي التداول بتلك العملات كونها مسحوبة من التداول".

وأضاف "كذلك نؤكد على أن المصرف العراقي للتجارة TBI لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض، وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروعه حصراً"، مؤكدا "عدم تعبئة أي استمارة عن طريق أي موقع أو صفحة إلكترونية تتطلب ملء المعلومات السرية لبطاقتكم الإلكترونية تجنباً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف العراقي للتجارة يحذر: لا تتعاملوا بهاتين العملتين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف العراقي للتجارة يحذر: لا تتعاملوا بهاتين العملتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).