العثور على 3 جثث من عائلة واحدة في اربيل.. والتفاصيل غامضة

2023/06/07 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالعثور على جثث أسرة كاملة مكونة من ثلاثة أفراد في إحدى المناطق التابعة لمدينة أربيل.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "قوات الشرطة عثرت على جثث أب وأم وابنتِهما البالغة من العمر 10 سنوات، في حي سَركاريز ضمن منطقة قَطَوي بأربيل وقد لقوا حتفهم بظروف غامضة".

وأضاف أن "الأب يدعى عبد الله وهو في العقد السادس من عمره، من دون الإشارة إلى عمر الزوجة الصريعة"، مشيرا إلى أن "التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث".

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