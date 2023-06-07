بالوثيقة.. هيئة التقاعد تعلن اكمال دراسة موضوع زيادة رواتب المتقاعدين

2023/06/07 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة صادرة عن هيأة التقاعد الوطنية، حصلت عليها (بغداد اليوم)، اكمال دراسة موضوع زيادة رواتب المتقاعدين وارسال النتائج والتوصيات الى مكتب رئيس الوزراء.

ادناه نص الوثيقة:

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