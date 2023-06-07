"الإخبارية" السعودية: نادي اتحاد جدة ظفر بخدمات نغولو كانتي

2023/06/07 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن نادي اتحاد جدة أتمّ إجراءات ضمّ اللاعب نغولو كانتي إلى صفوف الفريق، في صفقة قياسية، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

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