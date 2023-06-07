منتخبنا العراقي يستهل مشواره في البطولة الرباعية بمواجهة قطر

2023/06/07 | 16:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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