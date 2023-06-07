مايك بنس يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية

2023/06/07 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، الأربعاء، ترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية لينافس دونالد ترامب للفوز بتسمية الحزب الجمهوري.

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