تحديد ملاعب تدريبات ومباريات غرب آسيا في العراق

2023/06/07 | 16:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، ملاعب تدريبات المنتخبات في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً.وسيحتضن ملعبا الشعب و الزوراء تدريبات منتخبات غرب آسيا في بغداد.في المقابل، سيحتضن ملعب المدينة المباريات الرسمية في بغداد.وتقام البطولة في بغداد وكربلاء للفترة من 12 إلى 20 حزيران الحالي.

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