الإطار التنسيقي يشدد على تمرير الموازنة بجلسة واحدة

2023/06/07 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاطار التنسيقي، علي شداد الفارس، الأربعاء، الإصرار على ضرورة تمرير مشروع قانون الموازنة العامة خلال جلسة نيابية واحدة.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي شداد الفارس في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تحديد جلسة التصويت لمشروع قانون الموازنة الاتحادية جاء بضغط نيابي وجمع تواقيع تجاوزت 100 توقيعا”، لافتا الى ان “هناك اتفاق شبه نهائي للفقرتين 13 و14 الخاصة بإقليم كردستان”.

وأضاف، ان “غالبية أعضاء مجلس النواب من مختلف القوى السياسية بما فيهم الاتحاد الوطني والجيل الجديد مصرون على تمرير الموازنة بأسرع وقت”.

وأشار الفارس الى ان “جلسة غدا الخميس لابد وان تحسم التصويت بالمجمل على قانون الموازنة بجلسة واحدة حتى وان امتدت لساعات طويلة وبعكسه قد يؤجل التصويت الى ما بعد عيد الأضحى”.

وتضمن جدول اعمال البرلمان، تحديد جلسة غدا الخميس، موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة العامة.

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