القبض على امرأة قتلت زوجها بالاشتراك مع عشيقها وحرقت جثته في منطقة البياع بــــ بغداد

2023/06/07 | 17:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، بأن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قتلت زوجها بالاشتراك مع عشيقها وحرقت جثته ضمن منطقة البياع في بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية فإن عملية القبض جرت بعدما توافرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع عن وجود جريمة قتل ضمن ق...

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