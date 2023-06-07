التعليم العالي تنشر اسماء المعينين الجدد واوامر مباشرتهم

2023/06/07 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، اسماء المعينين من حملة الشهادات العليا والاوامر الادارية الخاصة بهم.

وذكرت الوزارة في بيان انها تعلن إصدار الأمر الإداري بالمباشرة للذوات من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه الذين جرى تعيينهم بموجب الأمر الوزاري 787 في 2023/5/23 ضمن التشكيلات المؤشرة في الأمر والقائمة المنشورة في موقع الوزارة الرسمي (www.mohesr.gov.iq).

الأمر الإداري وقائمة الأسماء اضغط هنا

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