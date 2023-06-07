الشركات المجرية تطلب المشاركة في مشروع طريق التنمية والعراق يرحب

2023/06/07 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، بطلب مشاركة الشركات المجرية في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، السفير المجري لدى العراق أتيلا تار".

ورحّب السوداني، "بطلب السفير المجري مشاركة الشركات المجرية بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي؛ لما تتمتع به من سمعة وخبرة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع".

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