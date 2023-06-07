2023/06/07 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﻿ بديل الحلبوسي؟ ..ابو ميثاق يكشف هوية رئيس البرلمان العراقي القادم

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ابو ميثاق يكشف هوية رئيس البرلمان العراقي القادم قناة التغيير الفضائية.

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