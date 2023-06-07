زيلينسكي يكشف تأثير “دمار سد كاخوفكا” على الأوكرانيين

2023/06/07 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه الفيضانات في جنوب أوكرانيا إلى أعلى مستوى، الأربعاء، وفر عشرات الآلاف من المدنيين من المناطق المتضررة جراء انهيار السد الثلاثاء.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف وراء ما حدث.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: “لا شك أن تدمير واحد من أكبر خزانات المياه في أوكرانيا كان متعمدا..



ترك مئات الآلاف من دون وسيلة عادية للحصول على مياه الشرب”.

وقال مسؤولون إن أجزاء في مناطق دنيبرو بتروفسك وزابوريجيا وميكولايف وخيرسون في الجنوب والجنوب الشرقي ستعاني من اضطرابات في إمدادات المياه.

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