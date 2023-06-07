العراق يشارك ببطولة تايلاند.. وماليزيا تنتظر رد كاساس

2023/06/07 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، وافق على المشاركة ببطولة كأس ملك تايلاند الدولية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن تحضيرات أسود الرافدين للمشاركة بنهائيات كأس آسيا، التي ستقام في قطر مطلع العام المقبل 2024.

وقال مصدر مقرب من المنتخب العراقي لكووورة: “تم عرض الدعوة التايلاندية على كاساس، وأبدى موافقته على المشاركة بالبطولة التي ستقام بفترة التوقف الدولي المقررة مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل”.

وأضاف: “ستكون بطولة كأس ملك تايلاند، فرصة لملاقاة منتخبات أسلوبها مشابه لفرق مجموعتنا بكأس آسيا، علاوة على استغلال أيام الفيفا بخوض أكثر من مباراة دولية”.

وتابع: “كما تلقى الاتحاد العراقي دعوة من نظيره الماليزي لإقامة مباراة ودية في كوالالمبور في الثالث من يناير/ كانون ثانٍ من العام المقبل، ولم يتم حسم الموافقة من عدمها حتى الآن بانتظار رد كاساس”.

وختم: “سبق للمنتخب العراقي أن أعلن موافقته على المشاركة ببطولة الأردن الرباعية التي سيشارك فيها منتخبات الأردن وإيران وعمان، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب بنهائيات كأس آسيا بالمجموعة الرابعة مع “اليابان ، إندونيسيا وفيتنام”.

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