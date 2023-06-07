صحيفة إسبانية تفجر مفاجأة حول مستقبل ميسي

2023/06/07 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق.وقال الصحيفة: “ميسي سيلعب الموسم المقبل في إنتر ميامي الأمريكي، حيث اتخذ قراره بالفعل، رغم […]

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