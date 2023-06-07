2023/06/07 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه مدير المرور العام اللواء محمد التميمي، اليوم الأربعاء، بإكمال مستلزمات إطلاق العقد الإلكتروني لمنع التلاعب بأسعاره.وذكر بيان للمرور تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير المرور يوجه بإكمال مستلزمات إطلاق العقد الإلكتروني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير المرور يوجه بإكمال مستلزمات إطلاق العقد الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير المرور يوجه بإكمال مستلزمات إطلاق العقد الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).