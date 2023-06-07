دعوة لمتابعة Bespoke Life 2023

2023/06/07 | 17:48 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #BespokeLife2023 #BespokeMediaDay #SamsungBespoke#SamsungEvent #Samsung تتوجه سامسونج إليكم بهذه الدعوة لاكتشاف رؤيتنا الخاصة بمستقبل مجموعة Bespoke، وذلك لإضفاء المزيد من الخيارات للمنزل.وسيعرض Bespoke Life 2023 التزام سامسونج وحرصها على تحويل حياة العملاء بالاعتماد على الاستدامة والاتصال والتصميم، بهدف توفير الراحة التلقائية والابتكارات المستدامة، من أجل إثراء الروتين اليومي في حياة عملائها.نأمل منكم الانضمام إلينا […]

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