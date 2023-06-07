ترجمة عربية لكتاب (33 حديثاً وحكاية)

2023/06/07 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان: صدر كتاب 33 حديثاً وحكاية وهو من تأليف زكية تشوبان وترجمة سارة السراج.وجاء في ملخص الكتاب: يوجد 33 برعم وردٍ في هذا الكتاب الجميل الذي بين يديك.كلُّ برعمٍ يتلألأ زاهياً مثل اللؤلؤة؛ أحببنا أن نضع بريقه في ثنايا قصة قصيرة، وشاركناها معك لينتشر النور أكثر.وفي كل مرة تقرأ فيها […]

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