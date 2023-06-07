2023/06/07 | 17:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي بمكتبه وفد...

ظهرت المقالة المالكي ووفد إيراني يؤكدان على تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والاقتصادية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي ووفد إيراني يؤكدان على تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والاقتصادية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي ووفد إيراني يؤكدان على تعزيز التعاون بالمجالات السياسية والاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).