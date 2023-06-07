2023/06/07 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى البنك المركزي، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن حرمان مجموعة من المصارف وشركات الدفع الالكتروني المجازة من المشاركة في منصة التحويل الخارجي.

كما نفى البنك المركزي في بيان أصدره اليوم، "الشائعات حول منع أو إيقاف بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من المصارف الخاصة أو شركات الدفع الإلكتروني".

وأكد البنك، أن "هذه الأخبار لا صحة لها إذ أن هدفها الرئيسي التلاعب بسعر الصرف من قبل المضاربين بالعملة الأجنبية". وحمّل البنك "المسؤولية كاملة للجهات والصفحات التي تتداول هكذا أخبار مزيفة"، متابعاً أنه "يحتفظ بحقه القانوني لاتخاذ إجراءات تردع مروجي تلك الاخبار المزيفة في جميع الوسائل الإعلامية".

ودعا البنك المركزي إلى "ضرورة الاطلاع على الموقع الرسمي الخاص بهذا البنك (www.cbi.iq) وما ينشره من أخبار مؤكدة، تدحض هذه المزاعم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي ينفي حرمان مصارف وشركات من المشاركة بمنصة التحويل الخارجي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي ينفي حرمان مصارف وشركات من المشاركة بمنصة التحويل الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).