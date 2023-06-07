2023/06/07 | 18:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: ضبط أجهزة اتصالات ممنوعة داخل شركة الاستكشافات النفطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/07 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: ضبط أجهزة اتصالات ممنوعة داخل شركة الاستكشافات النفطية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: ضبط أجهزة اتصالات ممنوعة داخل شركة الاستكشافات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).