2023/06/07 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rmYL170ws2s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة من طلاب الجامعة الأميركية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة من طلاب الجامعة الأميركية في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).