رسمياً..”بيلينجهام” إلى ريال مدريد

2023/06/07 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه جود بيلينجهام، رسميا لصفوف ريال مدريد الإسباني.وبحسب البيان الرسمي للنادي، فإن قيمة الصفقة بلغت 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.وأشار […]

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