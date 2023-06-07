ببث مباشر.. لحظة إعلان مذيعة شبكتنا تنحي الرئيس التنفيذي لـCNN كريس ليخت بعد عام من توليه المنصب

2023/06/07 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر رئيس مجلس إدارة CNN ورئيسها التنفيذي، كريس ليخت، الشبكة بعد أكثر من عام من توليه المنصب بقليل، وأعلنت مذيعة CNN، كيت بولدوان، الخبر في بث مباشر بعد أن تم إعلام الموظفين خلال اجتماع تحريري.

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