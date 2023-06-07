جون كيري: النمو السكاني العالمي ليس مستداما

2023/06/07 | 18:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومجرد إطعام 8 مليارات شخص حاليًا يولد أكثر من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ.

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