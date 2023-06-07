شاهد بالفيديو.. كلش ماريد بس اطلع من العراق لان كل الناس تتنمر عليه

2023/06/07 | 18:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0yk-CUnPNsc

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