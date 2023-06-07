2023/06/07 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في بيان رسمي قبل لحظات، عن توصله لإتفاق مع ريال مدريد الإسباني، من أجل انتقال لاعبه جود بيلينجهام إلى صفوف الأخير خلال نافذة انتقالات صيف 2023.ومن جانبه، أعلن بوروسيا دورتموند عبر موقعه الرسمي، أن لاعب وسط ميدانه جود بيلينجهام سينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال دائم.وكان الإنجليزي […]

ظهرت المقالة رسمياً..



ريال مدريد يضم نجم دورتموند مقابل 103 ملايين يورو أولاً على ايرث نيوز.

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