مستشفى بعقوبة ينجح باستخراج 30 حصاة من كلى مريضة

2023/06/07 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، اجراء عملية نادرة لاستخراج 30 حصاة من كلى مريضة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “فريقا طبيا في مستشفى بعقوبة التعليمي أجرى عملية نادرة لمريضة تم خلالها استخراج اكثر من ثلاثين حصاة من كليتها باستخدام الناظور وبفتحة ١ سم فقط بالجلد “.

واضاف، أن “العملية هي الاولى من نوعها من ناحية عدد الحصاة التي تم استخراجها والتي شكلت مصدر خطر على حياة المريضة”، لافتا الى ان “وضعها الصحي مطمئن بالوقت الراهن”.

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