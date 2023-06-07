2023/06/07 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي، اليوم الاربعاء، أن الحكومة تجاهلت تقرير حساس للغاية حول جفاف مناطق شرق العراق قبل 5 سنوات.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “قدمنا اثناء وجودنا على راس لجنة الزراعة والمياه النيابية قبل اكثر من 5 سنوات تقرير حساس جدا يعطي تفاصيل دقيقة عن ازمة المياه شرق العراق وخاصة ديالى في ظل تسارع وتيرة عمل السدود وتغير مجرى الانهر والجداول المائية في الداخل الايراني مع توقعاتنا بحصول كارثة بسبب جفاف سيجتاح تلك المناطق”.

واضاف، أن “الحكومة تجاهلت للاسف كل التحذيرات ولم تتخذ أي إجراءات تسهم في تحقيق ولو الحد الادنى من العدالة في توزيع مياه الانهر المشتركة”، مؤكدا أن “الازمة ليست عابرة وهي في تصاعد مستمر والقادم سيكون صعب جدا اذا لم يكن هناك إجراءات تسهم في تطبيق فعلي لمبدأ حصاد المياه”.

واشار التميمي الى أن “هناك بدائل متعددة ولكنها تحتاج الى رؤية تخطيط واشراف ميداني من خلال اعادة النظر في استثمارات المياه الجوفية وترشيد الاستهلاك ودعم تغير انماط السقي في كل مناطق شرق العراق ومنها ديالى لتجاوز ازمة الجفاف”.

وتضرر العراق من نقص المياه، إذ واجه في سنوات متتالية أزمات حادة في أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة بسبب سد إيليسو الذي بُني في أعلى مجرى نهر دجلة في تركيا، وكذلك السدود التركية الأخرى التي بنيت على روافد أصغر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة يتهم الحكومة بتجاهل “تقرير حساس” حول جفاف شرق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة يتهم الحكومة بتجاهل “تقرير حساس” حول جفاف شرق العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).