ميسي يرفض عرض الهلال السعودي الضخم.. ويقرر مستقبله

2023/06/07 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الأربعاء، إن ليونيل ميسي رفض عرضا ضخما من السعودية وسينتقل إلى إنتر ميامي المنتمي للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

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