تفاصيل لقاء بين وزيرة المالية وعدد من النواب

2023/06/07 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزير المالية طيف سامي، الأربعاء، سعي الوزارة الدؤوب لدعم جميع المحافظات وفق الإمكانات المالية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن سامي "استقبلت اليوم في مقر الوزارة ، وفدا من أعضاء مجلس النواب ضم كلاً من النائب نايف الشمري والنائب عارف الحمامي والنائب حسين البطاط والنائب محاسن الدليمي والنائب طالب المعموري".

وأكدت سامي، بحسب البيان "أهمية تضافر جهود الجميع في السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على تعزيز التنسيق الثنائي المشترك فيما بينهما، لتحقيق مصالح الشعب عبر ممثليه في مجلس النواب وضمان حقوق جميع مكوناته دون تمييز".

وأشارت إلى "سعي الوزارة الدؤوب والمستمر إلى دعم جميع المحافظات وفق الإمكانات المالية التي نصت عليها القوانين والتعليمات، لغرض دفع عجلة النهوض الاقتصادي وتوفير فرص إحداث تنمية مستدامة بما ينعكس لصالح تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

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