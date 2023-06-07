ارتفاع عجز الميزان التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

2023/06/07 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن عجز الميزان التجاري الأميركي نما في أبريل الماضي بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس الماضي ليصل إلى 74.6 مليار دولار.

وسجل بذلك المؤشر أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022، وجاء ذلك مدفوعا بتراجع الصادرات ونمو في الواردات الأميركية.

وتراجع إجمالي الصادرات بنسبة 3.6% على أساس شهري إلى 249.0 مليار دولار خلال أبريل الماضي، بينما ارتفعت واردات أميركا من السلع والخدمات بنسبة 1.5% إلى 323.6 مليار دولار.

وانخفض عجز الميزان التجاري الأميركي في الفترة من يناير إلى أبريل من 2023 بنسبة 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 275.55 مليار دولار.

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