"إنهم هنا من أجل الاستفزاز".. وزير الدفاع الصيني يهاجم الولايات المتحدة بعد الاصطدام الوشيك بمضيق تايوان

2023/06/07 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مناقشات "صريحة ومثمرة" عُقدت في بكين يوم الاثنين، ضمن أحدث الجهود لمحاولة خفض التوترات بين البلدين بعد حادثين عسكريين كان من الممكن أن يشكلا خطرا في الأسابيع الأخيرة.

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