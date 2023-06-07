2023/06/07 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المنبئ الجوي، رياض القريشي، الاربعاء، عن ما اسماه الحدث الأبرز في خارطة الانواء الجوية اليوم.

وقال القريشي لـ(بغداد اليوم)، ان "إحتمالية الامطار واردة خلال الساعات المقبل في مناطق غرب ووسط البلاد وهو يمثل حدثا بارزا في خارطة الانواء الجوية بسقوط أمطار رغم اننا في أشهر الصيف ما يمثل تحولاً مهماً باتجاه التغير المناخي".

وأضاف، ان "هناك احتمالية لتشكل غبار متوسط الكثافة في أجزاء واسعة من محافظة نينوى خلال الساعات المقبلة، فيما ستبقى درجات الحرارة ضمن حدود حاجز منتصف الاربعينات من الحرارة في مناطق وسط البلاد".

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