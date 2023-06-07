مسؤول آسيوي: العراق بارع في التنظيم وقادر على استضافة أكبر البطولات

2023/06/07 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المشرف العام لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، أحمد قطيشات، اليوم الأربعاء، إن العراق يمتلك القدرة على استضافة أكبر البطولات، في ظل براعته في التنظيم، معرباً عن تفاؤله بنجاح النسخة المقبلة التي ستنطلق في الـ 12 من يونيو/حزيران الجاري ببغداد وكربلاء بمشاركة 9 منتخبات.

وعبر قطيشات، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العراقي، اليوم الأربعاء، عن سعادته بالتواجد في بغداد والمشاركة في تنظيم بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية.

وأضاف: "العراق قادر على تنظيم نسخة مميزة من بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً في ظل وجود مقومات النجاح".

وتابع: "مشاركة 9 منتخبات بهذه البطولة دليل على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها العراق من ملاعب وفنادق ومرافق تنظيمية على أعلى مستوى".

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الكرة العراقي، مناقشة آخر التحضيرات الجارية لانطلاق البطولة في الـ 12 من الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب العراق الأولمبي سيلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب الإمارات والأردن، فيما ضمت المجموعة الثانية فلسطين وإيران وسوريا، في حين تتواجد بالمجموعة الثالثة، منتخبات لبنان واليمن وعُمان.





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