وزير النفط يعد جميع موظفيه بقطع الاراضي.. ويبدأ من البصرة بـ8 الاف دونم

2023/06/07 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الاربعاء، عن "بشرى" لجميع موظفي الوزارة في البصرة، بتخصيص قطع اراضي لهم في قضاء ابو الخصيب بمساحة مانية الاف دونم.

وقال عبد السوداني خلال مؤتمر صحفي عند تسلمه سند الأرض من محافظ البصرة اسعد العيداني، انه "سيوفر الاراضي لجميع موظفي الوزارة بكل المحافظات".

وقال السواد لـ(بغداد اليوم)، انه "ستجري تهيئة الامور لتوزيع الأراضي على موظفي الوزارة في البصرة بشكل اولي ومن ثم سيتم الاتفاق مع باقي المحافظين لشمول جميع الموظفين بباقي المحافظات بقطع الاراضي".

وبين السواد ان "الوزارة تسعى لفتح شركات في جميع المحافظات تابعة لها لشمول جميع المحافظات بالخدمات والمنافع الاجتماعية".

من جانبه قال محافظ البصرة اسعد العيداني إن "المحافظة تواصلت مع وزير النفط منذ توليه الوزارة وعملت على تذليل العقبات من اجل منح جميع الموظفين كقطع اراضي".

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