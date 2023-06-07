2023/06/07 | 19:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: افاد مسؤول محلي في ديالى العراق، ان قوات الحدود شرعت...

ظهرت المقالة إغلاق نحو 20 ممراً للتهريب بين العراق وإيران أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق نحو 20 ممراً للتهريب بين العراق وإيران) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق نحو 20 ممراً للتهريب بين العراق وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).