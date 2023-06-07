مجلس الوزراء يجدد دعمه للاتفاق بين بغداد واربيل بشأن الموازنة

2023/06/07 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

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مجلس الوزراء يجدد دعمه للاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية

مجلس الوزراء يحث الكتل الكوردستانية على الدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم ضمن مشروع القانون

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 7 حزيران (يونيو) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025)، كما استعرض الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بناءً على الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.وجدد مجلس الوزراء دعمه للاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة العامة الاتحادية، الذي توصل إليه الجانبان بعد مناقشات مستفيضة مبنية على أسس قانونية وعلمية وعادلة، إذ يتمسك مجلس الوزراء في الدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان.وحث مجلس وزراء إقليم كوردستان جميع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، على الدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وذلك من خلال تعزيز تنسيقها وتوحيد الصفوف بينها.

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