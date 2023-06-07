حملة واسعة لإزالة التجاوزات على الحصص المائية في الديوانية (صورة)

2023/06/07 | 20:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على النهر..

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