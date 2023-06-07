الفتح: تفاهمات متقدمة مع البارتي ونأمل حسم الموازنة في الساعات المقبلة

2023/06/07 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء، الوصول الى تفاهمات متقدمة مع الحزب الديمقراطي بشأن تمرير قانون الموازنة خلال جلسة يوم غد الخميس.

وقال النائب عن التحالف وعضو المالية النيابية معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تفاهمات متقدمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تعديل الفقرات الخاص بإقليم كردستان ضمن قانون الموازنة".

وبين الكاظمي انه "نامل الوصول الى توافقات سريعة خلال الساعات المقبلة بشان ما تبقى من خلاف على فقرة (14) التي تتضمن 12 فقرة و(6) منها متفق عليها باعتبارها جاءت من النص الحكومي والـ(6) عليها ملاحظات بشان حقوق موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان وحقول نفط كركوك والموصل، إضافة الإدارة المشتركة للمنافذ الحدودية".

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